Coronavirus, morto il medico cinese che lanciò l’allarme prima dell’epidemia

È morto il medico cinese Li Wenliang, che aveva dato per primo l’allarme sulla diffusione del coronavirus, ma non era stato ascoltato. Lo rendono noto i media locali, spiegando che il medico è morto proprio per il contagio da coronavirus. Wenliang era ricoverato da alcuni giorni in isolamento.

La prima segnalazione da parte dell’oftalmologo era partita lo scorso 30 dicembre, quando aveva scritto in una chat di gruppo con alcuni specializzandi e aveva parlato di una misteriosa malattia che aveva colpito sette pazienti: «Che sia di nuovo la Sars?», aveva commentato uno dei partecipanti alla chat. Dopo poche ore, alcuni agenti di polizia con ufficiali dell’autorità sanitaria di Wuhan raggiungono il medico a casa sua, interrogandolo sui motivi della diffusione dell’informazione. Tre giorni dopo, viene obbligato a firmare un documento con cui dichiarava che il suo allarmismo costituiva un «comportamento illegale».

Il giorno dopo la polizia ha annunciato l’avvio di un’indagine su otto persone che avrebbero diffuso notizie false sulla diffusione della malattia. Era ancora il 31 dicembre 2019. In quello stesso giorno, la commissione Salute di Wuhan annuncia i primi 27 casi di polmonite, ma non era ancora chiara la causa dell’infezione.

Un mese dopo la denuncia il medico ha riproposto la sua storia in un post, affidato questa volta da un letto di ospedale dove si trovava ormai ricoverato dopo essere stato contagiato. La sua foto con la maschera dell’ossigeno e il tesserino d’identità mostrato con fatica è diventata virale sui social in mandarino, perché nel frattempo è diventato un eroe: ha sfidato il potere dell’autorità locale per una «nobile causa» a favore della collettività.

La Bbc, di recente, ha dato conto della sua vicenda, quando il 30 dicembre inviò un messaggio in una chat tra colleghi, avvertendoli del pericolo e suggerendo di adottare le protezioni necessarie per evitare il contagio. Si trattava a quel punto però solo di un’intuizione, perché il giovane dottore ignorava di trovarsi davanti a un nuovo coronavirus.

Leggi anche: