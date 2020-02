Sarà ricoverato in isolamento allo Spallanzani uno degli italiani da pochi giorni in quarantena nella cittadella militare

C’è un primo caso sospetto tra i 56 italiani rimpatriati da Wuhan e messi in quarantena nella cittadella militare della Cecchignola, a Roma. Su uno di loro sono in corso accertamenti, secondo quanto riferisce l’Ansa, per la positività al coronavirus. Le analisi eseguite questa mattina hanno infatti evidenziato «un sospetto di coronavirus 2019-nCoV» su una persona, riferisce in una nota il ministero della Salute. Sulla persona considerato ora un caso sospetto sono stati quindi decisi ulteriori accertamenti, che saranno svolti allo Spallanzani, dove verrà trasferito e ricoverato in isolamento.

Il rientro degli studenti

Sta avvenendo a scaglioni ed è previsto che si concluda entro domani il rientro in Italia degli ultimi 87 studenti che partecipavano ad un programma di Intercultura che sono ancora in Cina. L’associazione spiega che i 13 che erano ad Hong Kong sono tornati ieri, mentre un altro da Hong Kong e l’altra decina che erano in Cina sono rientrati nei giorni scorsi.

