In un minimarket di New York hai 5 secondi per prendere gratis quello che vuoi se risolvi quesiti di matematica – I video

E arriva anche l’endorsement di Obama: «Un grande esempio di cittadinanza, di quello che ognuno di noi può fare per gli altri»

Se ho dieci mele e ne mangio quattro, quante me ne rimangono? Se avete una certa fame e non avete abbastanza denaro, basta rispondere a una domanda così facile e essere al posto giusto nel momento giusto: un minimarket del Bronx, a New York.

Il negozio si chiama Lucky Candy ed è gestito da Ahmed Alwan, un cassiere di appena vent’anni che si è inventato un “gioco” dai risvolti sociali da fare con alcuni dei suoi clienti.

Le regole sono semplici: se riesci a risolvere un’operazione matematica puoi portare via gratuitamente tutto quello che riesci ad accaparrarti in 5 secondi. Cibo, bibite, oggetti. L’unico “alt” imposto da Ahmed è sul suo gatto (e sì, qualcuno ha tentato di portarselo via).

Il risultato? Si può vedere con i propri occhi sulla pagina Instagram di Ahmed, @_itsmedyy_. Il progetto è così esilarante e positivo che ha ricevuto anche l’endorsement dell’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, che su Twitter ha scritto: «Un grande esempio di cittadinanza, un esempio di quello che ognuno di noi può fare per cambiare le cose».

Spuntino di mezzanotte (e oltre)

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Qualche gratta e vinci, grazie

Il tuo browser non supporta il tag iframe

«Sono il Re». E il Re prende tutto

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Che ne dici di qualche dollaro dalla cassa?

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Caramelle e quotidiani

Il tuo browser non supporta il tag iframe

Junk food che passione

Il tuo browser non supporta il tag iframe

