Bandi e borse di studio, la rassegna della domenica

Anche questa domenica Open ha selezionato qualche occasione di stage, premio e borsa di studio per giovani, laureati e non. Questa settimana le proposte riguardano le Istituzioni italiane ed europee, passando per un progetto di Save The Children rivolto agli under 21 che vogliono riflettere sulle discriminazioni di genere ancora presenti nell’Italia del nuovo decennio.

Corte di Giustizia dell’Unione europea / Stage

Se siete laureati in Giurisprudenza o in Scienze Politiche (preferibilmente indirizzo giuridico), forse vi farà piacere sapere che la Corte di Giustizia dell’Unione europea sta avviando stage retribuiti (1.177 euro netti al mese + un contributo alle spese di viaggio di 150 euro per stagisti residenti a più di 200 km dalla sede della Corte in Lussemburgo).

I tirocini avranno una durata di 5 mesi e si svolgeranno nei vari gabinetti dei Membri della Corte di Giustizia, del Tribunale dell’Ue e dei servizi della Corte.

Avete tempo fino al 16 aprile per inviare la vostra candidatura. Per tutte le info cliccate qui

Mediatore europeo / Stage

Se invece non avete quel tipo di laurea ma conoscete l’inglese o il francese e siete interessati a fare un’esperienza di tirocinio in una delle sedi europee all’estero, anche il Segretariato del Mediatore Europeo offre la possibilità di svolgere stage retribuiti tra Bruxelles e Strasburgo.

L’esperienza inizierà il primo settembre e le candidature si chiudono il 31 marzo. Per tutte le info cliccate qui

MiBACT – Fotografia / Borse di studio

Se siete ricercatori under 36 nell’ambito della fotografia, sappiate che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ha messo a disposizione due “Borse di Studio per la Ricerca sulla Cultura Fotografica Contemporanea”, che saranno assegnate con la collaborazione dell’Associazione per lo Studio della Fotografia in Italia (SISF).

Le Borse di Studio serviranno a finanziare la formazione specialistica di studiosi, critici, esperti di gestione e curatori del patrimonio nel settore della cultura fotografica contemporanea italiana, e avranno la durata di un anno (1 settembre 2020 – 1 settembre 2021)

Per partecipare è necessario mandare il proprio progetto entro il 15 maggio. Per tutte le info cliccate qui.

Save the Children / Premio per under 21

Save The Children ha bandito il concorso artistico TuttoMondo Contest 2020, alla sua VII edizione, rivolto ai giovani fino a 21 anni.

Il tema di questa edizione è « Il mondo con occhi di ragazza» e mira a raccontare come in Italia violenza e stereotipi di genere impediscano ancora alle donne e alle ragazze di prendere decisioni libere in merito alla propria vita: «Le donne – si legge nella presentazione – continuano a lavorare di più degli uomini, guadagnano meno, hanno meno possibilità di scelta e subiscono violenza a casa e negli spazi pubblici».

Le categorie sono:

Audio – visivo (cortometraggio o audio documentario della durata max di 15 minuti)

Fotografia (reportage fotografico, massimo 3 scatti)

Narrazione (max 2 cartelle)

Il proprio progetto può essere inviato entro il 17 aprile. Per tutte le info cliccate qui

