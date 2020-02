Bologna, l’università e la città in piazza per Patrick Zaki: «Mai più un caso Regeni»

Manifestazioni in contemporanea sono state organizzate anche in Spagna, Olanda, Polonia, Ungheria e Regno Unito

Sarà una settimana cruciale per Patrick George Zaki, lo studente dell’università di Bologna arrestato in Egitto lo scorso 8 febbraio. Dopo che sabato il tribunale di Mansura ha respinto il ricorso dei legali del 27enne, negando la sua scarcerazione, ora bisogna aspettare l’udienza del prossimo 22 febbraio quando i giudici egiziani decideranno se prorogare o meno di altri 15 giorni la custodia cautelare in carcere.

E mentre la diplomazia continua a muoversi a livello internazionale, l’università di Bologna ha deciso di scendere nuovamente in piazza per chiedere la scarcerazione del suo studente. È cominciato alle 18 dal rettorato il sit in per Zaky con la partecipazione degli studenti, del sindaco Virginio Merola e del rettore Francesco Ubertini per tenere viva l’attenzione sul caso e tentare di riportare in Italia lo studente del Master in Gender Studies.

Non solo Bologna. In contemporanea al corteo che dal rettorato di via Zamboni raggiungerà piazza Maggiore, iniziative pubbliche di solidarietà sono previste alle università di Granada e Oviedo (Spagna), di Utrecht (Olanda), Lodz (Polonia), York (Regno Unito), Central European University (Ungheria).

I sette atenei che collaborano al master Erasmus Mundus in Studi di genere e delle donne si uniscono quindi «in un grande evento europeo aperto a tutti per manifestare solidarietà a Patrick Zaky, chiedendo con forza che i suoi diritti vengano rispettati e che possa tornare al più presto a frequentare le aule universitarie».

La manifestazione è arrivata in Piazza Maggiore, proprio sotto allo striscione dedicato a Giulio Regeni. Qui per l’occasione è stato allestito un palco su cui sono previsti diversi interventi. «Per Giulio, per Patrick, Libertà», è questa la richiesta dei manifestanti scesi per le vie di Bologna a chiedere risposte sulla morte del ricercatore e sull’incarcerazione del 27enne egiziano.

