Caso Patrick Zaki, oggi la decisione sul prolungamento della carcerazione in Egitto

È prevista per oggi, sabato 22 febbraio, al palazzo di giustizia di Mansura, in Egitto, sul delta del Nilo, un’udienza per decidere se prorogare o meno di altre due settimane il provvedimento di custodia cautelare in carcere per l’attivista egiziano di 27 anni Patrick George Zaki, studente del master in Studi di genere e delle donne dell’università di Bologna, .

Zaki viene tenuto dall’8 febbraio scorso in carcere con l’accusa di propaganda sovversiva a Talkha, il centro gemello di Mansura, sulla sponda opposta del Damietta, un ramo del Nilo. Già una prima richiesta di scarcerazione è stata respinta sabato scorso.

Patrick è stato messo in carcere per 15 giorni in attesa delle indagini in base ad accuse come «diffusione di notizie false», «incitamento alla protesta» e «istigazione alla violenza e ai crimini terroristici». I pubblici ministeri hanno detto di avere come prova dieci post pubblicati su Facebook dal giovane, ma non hanno permesso né a Patrick né al suo avvocato di esaminarli.

