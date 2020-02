Coronavirus, anche Torino-Parma si ferma

Dopo lo stop in Lombardia e Veneto, l’emergenza coronavirus ferma il calcio anche nel capoluogo piemontese. Come riporta l’agenzia Ansa, la partita di serie A tra la squadra cittadina granata e il Parma, prevista per oggi 23 febbraio, è stata rimandata a data da destinarsi.

Già ieri sera, il ministro Spadafora aveva chiesto al presidente del Coni Giovanni Malagò «di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell’invito del Governo di sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio 2020».

Erano stati dunque sospesi i match Verona-Cagliari, Atalanta-Sassuolo e Inter-Sampdoria. Ora la nuova decisione per il Piemonte.

In copertina un momento della partita Torino Sampdoria dell’8 febbraio

