Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 nel Cosentino

Non sono stati segnalati particolari danni al momento

Una scossa di terremoto di magnitudo di 4.4 è stata avvertita alle 17.02 in provincia di Cosenza, a 2 chilometri da Rende. A segnalarlo è l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) su Twitter. La scossa è stata avvertita distintamente dalla popolazione, ma non sono stati segnalati particolari danni al momento. Sono in corso delle verifiche da parte della Protezione Civile e dei vigili del Fuoco.

