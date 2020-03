Terremoto in Croazia, scossa di magnitudo 5.3 a Zagabria

La scossa è stata registrata a 24 ore circa da un’altro forte sisma rilevato in Grecia all’alba di ieri

Una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 è stata registrata alle 5:24 ora locale (le 6:24 in Italia) a Zagabria, capitale della Croazia. Il sisma arriva a 24 ore da quello registrato all’alba di ieri, 21 marzo, nel nord-ovest della Grecia, dove era stata registrata una scossa di magnitudo 5.9, avvertita anche in Puglia e Calabria. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e del servizio geologico statunitense Usgs, il sisma ha avuto ipocentro a circa 10 km di profondità ed epicentro a Kasina, insediamento nel nordest della città di Zagabria. Al momento non sono disponibili informazioni su eventuali danni a persone o cose.

Prime immagini di danni agli edifici arrivano sui social da Zagabria, dove la gente è accorsa fuori casa subito dopo la scossa. Diverse abitazioni sarebbero state danneggiate, con i calcinacci caduti sulle auto parcheggiate per strada.

