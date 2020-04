Usa, scossa di terremoto 6.5 a Idaho

Una scossa di terremoto di magnitudo 6.5 è stata registrato nello Stato di Idaho, in Usa. L’epicentro del sisma è stato localizzato a 72 chilometri a ovest di Challis, l’ipocentro a 10 chilometri di profondità.

A questa scossa ne sono seguite altre tre di magnitudo 4.6, 3.6 e 3.4. Al momento non si segnalano vittime o danni, ma il terremoto sarebbe stato avvertito da un’ampia zona dello Stato.

More on the M 6.5 earthquake – 72km W of Challis, Idaho that just occurred here: https://t.co/Wquf6zjw1L Please let us know what you felt here: https://t.co/mXSyJ1nPuS pic.twitter.com/Mvx09rXimg — USGS (@USGS) April 1, 2020

Felt the Idaho #earthquake in Beaverton Oregon at about 5pm pic.twitter.com/w9tZ8jyS2z — ΜικαεΙα (@mikaela9489) April 1, 2020

JUST IN!!!



6.5 magnitude earthquake northeast of Boise, Idaho! Check out this video of the occurrence earlier this evening! #idwx #Earthquake pic.twitter.com/cdtHnnXWuu — WeatherNation (@WeatherNation) April 1, 2020

See those waves on Lake Okanagan? It’s a perfectly still day and no boats are out. That’s from the earthquake in Idaho 10 min ago pic.twitter.com/ztFWWBErb8 — Molly Millions (@lilorphanammo) April 1, 2020

