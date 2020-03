Coronavirus, chiude San Luigi dei Francesi a Roma: il sacerdote è positivo. Ora è ricoverato a Parigi

Niente messa della domenica. E nessuna visita per i fedeli. La Chiesa di San Luigi dei Francesi a Roma chiude i battenti dopo un caso positivo di coronavirus che la riguarda direttamente. Pare che un sacerdote della diocesi di Parigi che era stato in visita a Roma sia risultato positivo al tampone per accertare l’infezione. L’uomo si trova ora ricoverato in Francia, a Parigi, e San Luigi ha avvisato sui suoi canali che tutte le attività sono sospese.

«Fermée», si legge sul sito. «Per misure precauzionali e fino a nuovo ordine». Un avviso che rimanda a una decisione dell’ambasciata di Francia a Roma. Nella stessa comunicazione, inoltre, vengono avvisati i fedeli che Sant’Ivo dei Bretoni, sempre a Roma, ha chiuso le porte.

San Luigi dei Francesi è la chiesa nazionale dei francesi a Roma dal 1589. Si tratta di uno dei luoghi di culto più visitati nella Capitale. All’interno vi si trovano tre capolavori di Caravaggio (il Martirio di San Matteo, San Matteo e l’angelo e Vocazione di san Matteo), nella cappella Contarelli. Opere ammirate da centinaia di turisti al giorno, tanto che la chiesa necessita di un servizio d’ordine autonomo.

