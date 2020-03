Coronavirus, tutte le notizie della notte: American Airlines sospende i voli per Milano. Calano i morti in Cina, oltre 3500 contagi in Corea del Sud

Cancellato il primo volo da New York dopo che l’equipaggio si è rifiutato di imbarcarsi per l’Italia. Nel mondo le vittime sono quasi 3 mila. Calano gli ultimi decessi in Cina, ma in Corea del Sud le infezioni crescono a tripla cifra

La American Airlines ha sospeso fino al 24 aprile tutti i voli con Milano dall’aeroporto Jfk di New York e da quello di Miami, dopo che negli Stati Uniti c’è stata la prima vittima per coronavirus nello stato di Washington sul Pacifico ed è stato alzato a quattro, cioè «non viaggiare», il livello di allerta per le zone italiane più colpite dai contagi. Una decisione che arriva dopo che già la domanda era calata, secondo la compagnia. Ieri 29 febbraio, era già stato cancellato il primo volo, quello dal Jfk di New York a Milano Malpensa, dopo che l’equipaggio si era rifiutato di salire a bordo per paura del contagio, mentre i passeggeri avevano già superato gli ultimi controlli e altri erano già in cabina. Tra i passeggeri c’era anche una delegazione di avvocati italiani, tra i quali l’avv. Alessandro Mezzanotte, che all’Ansa ha confermato come le procedure per l’imbarco erano già iniziate, prima che il volo venisse cancellato per il rifiuto, comunicato a voce, da parte dell’equipaggio. Il gruppo di italiani rimasto a New York dovrebbe rientrare con un volo Alitalia delle 20.45, ora locale, dopo aver passato una notte in hotel, indicato dalla American Airlines.

Il bilancio in Cina

In Cina il coronavirus ha provocato altri 35 morti, portando il bilancio del Paese a 2.870. Il numero è inferiore ai 47 decessi segnalati dalle autorità cinesi ieri. La National Health Commission ha anche segnalato 573 nuove infezioni. Il numero totale di casi nella Cina continentale ora è di 79.824.

Corea del Sud

La Corea del Sud ha riportato altri 376 casi di infezione al coronavirus, portando il totale su scala nazionale a quota 3.526 e con i morti fermi a 17. Dei nuovi contagi, 333 sono relativi a Daegu, dove c’è il grave focolaio legato alla setta della Chiesa di Gesù Shincheonji, e 26 alla vicina provincia di Nord Gyeongsang, secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention. I test a livello nazionale in corso sono 32.422, mentre sono 61.037 quelli finora risultati negativi.

Australia

Primo morto per coronavirus in Australia. Si tratta di un uomo di 78 anni che era a bordo della Diamond Princess, la nave da crociera-focolaio rimasta per giorni nella baia di Yokohama in Giappone. Il decesso è avvenuto a Perth. Anche la moglie della vittima, 79 anni, è stata contagiata dal virus ed è attualmente ricoverata in un ospedale della città australiana.

Lussemburgo

In Lussemburgo è stato diagnosticato il primo caso positivo da coronavirus. Ad annunciarlo questa sera la ministra della Salute, Paulette Lenert. Il paziente, un quarantenne, è stato in Italia ed è tornato in aereo all’aeroporto di Charleroi, in Belgio, ha detto Lenert. La ministra ha aggiunto che il paziente aveva mostrato i sintomi «all’inizio della settimana», ed ha aggiunto che sono già in corso ricerche «per identificare le persone» con le quali è stato in contatto.

Gran Bretagna

Secondo quanto riporta il sito di The Independent, il numero di contagi in Gran Bretagna sono passati da 20 a 23 nelle ultime ventiquattro ore. I tre nuovi malati sono in Gloucestershire, Hertfordshire e Berkshire. Due di loro sono tornati da poco dall’Italia, mentre la terza persona arriva dall’Asia. Il dipartimento di Sanità sta ancora ricostruendo con chi sono entrati in contatto negli ultimi giorni i nuovi “positivi”. Nel frattempo, continuano i controlli sulle persone che accusano sintomi o ricoverati: finora sono stati eseguiti 10.483 tamponi.

Germania

Sale la preoccupazione in Germania soprattutto nelle scuole. In un asilo nel land del Nordreno-Vestfalia, quattro bambini sono risultati positivi al coronavirus dopo la conferma del contagio di una maestra di 47 anni e di suo marito, ricoverato in ospedale in serie condizioni. A Bonn quasi 200 bambini sono stati messi in quarantena, secondo la Bild, dal momento che un’educatrice di 23 anni è risultata positiva.

Francia

Il numero dei casi confermati di coronavirus in Francia ha toccato i 100, secondo quanto annunciato questa sera dal direttore generale della Sanità, Jerome Salomon. In Francia, sui 100 casi registrati da fine gennaio – ha detto Salomon – si contano «12 guariti, 2 decessi e 86 ricoverati», 9 dei quali in uno stato grave. «Questo bilancio – ha detto il direttore della Sanità – è dovuto a un importante focolaio nell’Oise, nel quale si contano 36 casi».

Secondo Salomon, nel dipartimento dell’Oise, a nord di Parigi, alcuni pazienti hanno cominciato ad avvertire i primi sintomi a inizio febbraio: «bisogna frenare l’evoluzione, rallentare la propagazione del virus – ha aggiunto – proteggere le zone indenni o poco colpite. L’obiettivo è guadagnare tempo e lasciar passare l’epidemia di influenza in corso».

Canada

Sono 16 i casi di coronavirus confermati in Canada secondo la Cnn online. L’ultimo, in ordine di tempo, è un uomo di 80 anni arrivato a Toronto dall’Egitto il 20 febbraio scorso, secondo il responsabile della Sanità nella provincia canadese dell’Ontario. Il paziente canadese è andato al pronto soccorso di Scarborough il 27 febbraio: subito sottoposto al tampone, è stato poi messo in isolamento. È stato quindi dimesso lo stesso giorno e al momento è a casa, in auto-isolamento. Oltre all’Ontario, gli altri casi sono stati segnalati in British Columbia e uno nel Quebec.

Messico

Sono tre invece i casi di coronavirus confermati in Messico, il secondo Paese latinoamericano a essere colpito dall’epidemia dopo il Brasile. Tutte e tre i pazienti, due uomini da Città del Messico e uno da Sinaloa, provenivano dal nord Italia, ha confermato il ministero della Sanità. «È probabile che tutti e tre siano stati infettati dalla stessa persona», ha detto Jose Luis Alomia, il direttore generale dell’epidemiologia. Un alto funzionario al ministero della Sanità, Hugo Lopez-Gatell, ha detto che uno dei pazienti, un 35enne, «ha una malattia lieve con sintomi simili al raffreddore. È giovane, per cui i rischi sono bassi». Il secondo paziente, un giovane di 41 anni rientrato da Bergamo, è in isolamento in un hotel a Sinaloa. Mentre un 59enne, pure rientrato dal nord Italia, è ricoverato in un ospedale, ma le autorità non hanno voluto dire dove. Altri due casi sospetti di coronavirus sono al momento sottoposti ad analisi nello stato di Guanajuato e uno nella regione nord-occidentale di Durango.

Iran

Secondo il governo iraniano, le vittime da coronavirus finora oltre 40, mentre la Bbc stima il dato ad almeno 210 morti. L’ultimo è stato un parlamentare iraniano, deceduto dopo alcuni giorni dalla sospensione dei lavori in Parlamento per i diversi contagi che hanno coinvolto diversi deputati. Contagiata anche la vice presidente Masoumeh Ebtekar e il ministro della Salute.

