In Francia nel frattempo sono cominciate le proteste per la crisi economica che sta investendo alcune delle più importanti aziende del Paese, tra cui Auchan e Airbus. In India continua a peggiorare la situazione Coronavirus: +97.895 positivi. Antonio Guterres ha ribadito l’importanza di lavorare a un vaccino di massa

Ci sono 29,8 milioni di persone positive al Coronavirus nel mondo. Secondo i dati della Johns Hopkins University, il Paese più colpito sono ancora gli Stati Uniti, con 6,6 milioni di contagi registrati e più di 196 mila vittime. Subito dopo ci sono l’India, con oltre 5,1 milioni di casi e più di 83 mila decessi, e il Brasile, con più di 4,4 milioni di positivi tracciati e oltre 134 mila vittime registrate finora. Il bilancio dei decessi legati alla Covid-19 è di oltre 940 mila persone.

FRANCIA

ANSA/IAN LANGSDON | Una donna indossa la mascherina mentre passa in bicicletta davanti alla Tour Eiffel a Parigi, Francia

La crisi economica post Covid arriva nelle piazze: manifestazioni a Parigi

Nel mezzo della crisi innescata dal Coronavirus, il primo ministro francese Eduard Philippe si era dimesso lasciando a luglio il suo posto a Jean Castex. Ed è lui ora a trovarsi davanti la sua prima giornata di mobilitazione sociale. In diverse città della Francia, prima di tutte Parigi, tre sigle sindacali (CGT, Solidaires e Fsu) hanno organizzato cortei e scioperi per portare l’attenzione del governo alla crisi economica che sta investendo il Paese. Da tutta la Francia arrivano infatti notizie di licenziamenti.

Dopo la fase più acuta dell’epidemia di Coronavirus alcune delle più grandi società del Paese devono fare i conti con piani di ridimensionamento: da Auchan a Airbus, passando anche per il gruppo automobilistico Renault. Uno degli esempi di questa tendenza è l’annuncio della chiusura di Bridgestone, nella città di Bèthune. Qui la fabbrica di pneumatici dava lavoro a 863 persone. Esattamente come in Italia, anche in Francia ora il governo sta capendo come usare il Recovery Fund per tamponare questa situazione.

GERMANIA

EPA/FELIPE TRUEBA | Manifestante protesta per la crisi economica post Covid a Berlino, 9 agosto

Superati i 2mila nuovi contagi in un giorno

Negli ultimi giorni i dati sui nuovi contagi in Italia si sono attestati su una quota che oscilla tra 1.000 e 1.500. Nei Paesi confinanti questa quota però è già più alta. Un esempio è la Germania, che nelle ultime 24 ore è arrivata a 2.194 casi, una cifra significativa, visto che le ultime volte che era stata superata la barriera dei 2 mila casi era il 21 agosto e il 24 aprile. I contagi sono molto diffusi soprattutto nel Sud-Est del Paese, nella regione della Bavaria.

In un’intervista pubblicata sul quotidiano la Repubblica il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier ha spiegato che per salvarsi da questa epidemia occorre prima di tutto coordinare un lavoro di squadra con i diversi Stati: «In Germania e anche in altri Paesi europei all’inizio dell’emergenza vi è stato, come per riflesso, un ripiegamento verso l’interno. Anche la chiusura dei confini doveva servire alla lotta contro la diffusione del virus. Ciò ha scatenato critiche e ha gravato sulle reciproche relazioni. Molto presto ci si è accorti che nessun Paese avrebbe potuto sconfiggere da solo il virus».

ITALIA

ANSA/FABIO MURRU | Il presidente della Regione Sardegna Christian Solinas

Il Tar della Sardegna ha sospeso l’ordinanza del governatore Solinas

Test obbligatori per il Coronavirus a chiunque arrivi in Sardegna. A partire dal 14 settembre. Questo era il piano del governatore dell’Isola Christian Solinas, eletto nel 2019 con una coalizione di centro destra. Il Tar della Sardegna ha accolto però il ricorso avanzato dal Governo e così l’ordinanza è stata sospesa. Il decreto è stato firmato dal presidente del Tribunale amministrativo Dante D’Alessio. L’udienza su questo caso è stata fissata per il 7 ottobre.

Negli scorsi giorni l’ordinanza era stata criticata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia, che aveva dichiarato: «Quello che non è ammissibile è che in queste ore alcune regioni, penso a Piemonte e Sardegna, approvino delle ordinanze per proprio conto, dopo aver chiuso all’unanimità con tutte le altre regioni accordi che hanno messo in sicurezza».

I genitori di due studenti sono positivi: 2 classi in quarantena

ANSA/LUCA ZENNARO | Una classe di Genova, 15 settembre 2020

Una situazione risolta – per il momento – da un preside. A Cisliano, comune in provincia di Milano, i genitori di due bambini sono risultati positivi al Coronavirus e due classi sono finite in quarantena precauzionale. Le linee guida regionali non prevedono che scatti l’isolamento fiduciario senza un caso accertato di Covid-19 in classe, visto che la quarantena riguarda i contatti stretti con i positivi.

Ma, invece di aspettare il risultato dei tamponi sui due bambini, il dirigente scolastico e l’Ats di Milano hanno deciso di prendere il massimo della precauzione possibile. Ora, grazie anche ai canali preferenziali decisi dalla regione per studenti e insegnanti, si spera che i risultati sui due bambini possano arrivare il prima possibile così da permettere al resto degli alunni di tornare a scuola. Loro due, invece, dovranno continuare in ogni caso la quarantena di 14 giorni.

INDIA

EPA/PIYAL ADHIKARY | Kolkata, India, 14 settembre 2020

Altro record di infezioni giornaliere: +97.895 casi

La situazione Coronavirus in India è ancora fuori controllo. Nelle ultime 24 ore, il Paese asiatico ha registrato un aumento mai toccato prima: stando ai dati comunicati dal Ministero della Salute, sono 97.895 i nuovi casi di Covid-19. Il totale dei casi registrati fin dall’inizio del monitoraggio sale così a oltre 5,1 milioni. Una cifra che la pone dietro solamente agli Stati Uniti d’America.

Anche le vittime del Sars-Cov-2 sono molte: nell’ultimo giorno sono decedute 1.132 persone. Il numero totale di vittime nel Paese sale così a 83.200. «Preghiamo per avere la forza di superare questa pandemia globale», ha scritto su Twitter il primo ministro Narendra Modi.

ONU

EPA/SALVATORE DI NOLFI | Il segretario generale dell’Onu Antonio Guterres

Guterres: «Il Coronavirus è la minaccia numero uno alla sicurezza globale»

Mercoledì 16 settembre Antonio Guterres, il segretario generale dell’Onu, ha tenuto un discorso all’Assemblea Generale in concomitanza con l’inizio del nuovo anno di lavori alle Nazioni Unite. Nella conferenza stampa successiva ha dichiarato che la pandemia da Coronavirus è ancora fuori controllo e che rappresenta «la minaccia principale alla sicurezza globale».

Per questo, ha sottolineato il segretario generale, è necessario cooperare per la realizzazione e la distribuzione di massa di un vaccino, arginando anche la disinformazione che potrebbe convincere le persone a non vaccinarsi.

