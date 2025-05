«Il cancro? Può cominciare a trasmettersi come un virus»

Il divulgatore scientifico David Quammen: presto un'altra pandemia, verrà dai polli o dai suini

David Quammen è un divulgatore scientifico. Il suo ultimo libro è L’evoluzionista riluttante (Raffaello Cortina Editore), biografia di Charles Darwin. Nel saggio del 2012 Spillover aveva predetto una nuova zoonosi pandemica con focolaio di partenza in Cina. Anticipando così Covid-19. Oggi in un colloquio con La Stampa dice a Caterina Soffici che il cancro potrebbe cominciare a trasmettersi come un virus. La parola “Spillover” significa “salto di specie”. E nel suo caso lo prevedeva dai pipistrelli all’uomo. Adesso dice che di pandemia ce ne sarà un’altra. Che arriverà dai polli e dai suini per le influenze. E anche in questo caso sarà colpa dell’uomo.

Gli allevamenti intensivi

«Nel mondo ci sono 33 triliardi di polli (un triliardo sono mille miliardi, ndr) negli allevamenti intensivi, in condizioni che porteranno inevitabilmente a un salto di specie. In certe zone rurali dell’America gli allevatori organizzano competizioni tra i bambini, a cui viene affidato un maialino che viene cresciuto come un animale domestico. Se fai dormire un bambino con un maiale, quanto aumenta la probabilità che una influenza suina si trasmetta all’uomo?», premette. Poi spiega che negli ultimi anni ha studiato il genoma. E ha esplorato le connessioni genetiche virali e le convergenze delle specie.

Darwin

«Qualcosa che Darwin non poteva sapere», spiega, «ma oggi sappiamo che il trasferimento genico orizzontale trasmette l’ereditarietà tra i vari regni animali e non solo in verticale dai genitori alla prole». Per questo una parte del nostro Dna viene dai virus. Pezzi di genoma di una specie possono essere trasferiti a un’altra specie da un virus. E quindi: «Secondo alcune rilevazioni il cancro sarebbe già trasmissibile come un virus tra animali e in futuro potrebbe succedere tra umani». E ancora una volta, conclude, sarà colpa dell’uomo.