Medici e infermieri ballavano per 9 mila euro al giorno per ogni paziente in terapia intensiva? Una brutta bufala

Durante la pandemia di Covid-19, in particolare nei periodi più critici vissuti all’interno degli ospedali, iniziarono a circolare video che mostravano medici e infermieri mentre ballavano nei reparti. Quei gesti non volevano certo celebrare la pandemia o le numerose ospedalizzazioni, ma rappresentavano un modo per trasmettere un messaggio positivo in un contesto di grande sofferenza. Tuttavia, complottisti e odiatori seriali sfruttano da anni quei video per diffamare il personale sanitario con le peggiori bufale. Una delle più gravi sostiene che i medici provassero gioia nel ricoverare i pazienti in terapia intensiva, arrivando addirittura a festeggiare perché ogni paziente ricoverato avrebbe fruttato 9.000 euro al giorno. Si tratta, ovviamente, di una menzogna priva di qualunque fondamento.

Il video non mostra alcun medico o infermiere felice per i ricoveri durante la pandemia Covid-19.

Medici o infermieri non ricevevano ulteriori compensi per ogni paziente ricoverato in terapia intensiva.

Le somme di denaro riguardano tutta una serie di spese giornaliere per la gestione del ricovero, ma non corrispondono a 9 mila euro giornaliere a paziente.

La falsità venne sostenuta anche da Frajese durante un’intervista rilasciata a Red Ronnie.

Analisi

Il video riporta le seguenti scritte (non correggiamo gli errori presenti nel testo della clip):

BALLAVANO 9 MILA EURO AL GIORNO X OGNI PAZENTE IN TERAPIA INTENSIVA

La bufala dei 9 mila euro al giorno per paziente

Questa enorme bufala dei 9 mila euro venne sostenuta, ad esempio, da Frajese durante un’intervista rilasciata a Red Ronnie nel 2024 (ce ne siamo occupati in un precedente fact-check):

Red Ronnie: «Risulta il vero che se uno è ricoverato normalmente riceve dallo Stato 300 euro al giorno credo per un ricoverato, non lo so. Se uno ha il Covid era molto di più, erano 900, ma se uno era intubato erano 8000 euro». Giovanni Frajese: «Esattamente, 9000». Red Ronnie: «9000 euro». Giovanni Frajese: «Erano 2000 se c’era il Covid, se transitavi in terapia intensiva diventavano 9000 al giorno. Pensate un pochettino a che cosa è successo». Red Ronnie: «Quindi….» Giovanni Frajese: «Che strano». Red Ronnie: «No, Falcone diceva seguite il denaro, follow the money, quindi segui il denaro. Allora, chiaramente se io sono un apparato che ha come scopo quello di guarire la gente è una missione obbligatoria, ma se ho come scopo anche quello di guadagnare è chiaro che mi conviene, tu mi arrivi che c’hai il Covid, mi conviene mandarti in terapia intensiva». Giovanni Frajese: «Chiaro che sì». Red Ronnie: «Perché prendo 6000 euro in più al giorno, 6000 euro in più al giorno».

In realtà, come ben spiegato dall’analisi dell’Healthcare Datascience Lab (HD-LAB) della Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza, il costo giornaliero si aggira intorno ai 1.278,50 euro. Una cifra ben diversa dai 9 mila euro, che viene però citata in un articolo di Quotidiano Sanità per indicare i costi di una degenza complessiva di circa 17 giorni in un reparto a bassa intensità di cura.

Conclusioni

Il video insinua che medici e infermieri festeggiassero per ogni paziente ricoverato in terapia intensiva, citando una cifra pari a 9 mila euro al giorno per ognuno di essi. In realtà, le somme sono ben diverse e servono per coprire le spese del ricovero.

