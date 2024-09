Le “teorie pandemiche” dell’intervista di Red Ronnie a Giovanni Frajese

Circola uno spezzone di un’intervista rilasciata dall’endocrinologo Giovanni Frajese a Red Ronnie. I tempi trattati sono quelli della pandemia Covid-19, partendo dalla teoria del “business degli ospedali” che circolava già nel 2020, da noi trattata in un articolo del 2021. Il video prosegue con la vicenda legata alle autopsie, per poi trattare la cosiddetta “cura De Donno”. Il messaggio fornito attraverso il testo presente nella clip («È stata una cosa studiata e organizzata») porta a pensare che l’intera gestione pandemica avesse “secondi fini”.

Il video circola con la seguente scritta:

La clip condivisa via Facebook, che risulta ridotta rispetto all’intera intervista, inizia con un’affermazione da parte dell’endocrinologo Giovanni Frajese: «Non mi far aprire per favore il capitolo di come hanno trattato degli ospedali questa patologia se non mi arrestano». Ecco il seguito della discussione con Red Ronnie:

Red Ronnie: «No, Falcone diceva seguite il denaro, follow the money, quindi segui il denaro. Allora, chiaramente se io sono un apparato che ha come scopo quello di guarire la gente è una missione obbligatoria, ma se ho come scopo anche quello di guadagnare è chiaro che mi conviene, tu mi arrivi che c’hai il Covid, mi conviene mandarti in terapia intensiva».

Red Ronnie: «Risulta il vero che se uno è ricoverato normalmente riceve dallo Stato 300 euro al giorno credo per un ricoverato, non lo so. Se uno ha il Covid era molto di più, erano 900, ma se uno era intubato erano 8000 euro».

Le cifre riportate non sono un guadagno per gli ospedali. Secondo un’analisi pubblicata nel 2020 dall’Healthcare Datascience Lab (HD-LAB) della Università Carlo Cattaneo – LIUC di Castellanza, la gestione ospedaliera di un paziente Covid-19 riguardano il costo del personale coinvolto nel percorso di assistenza, delle apparecchiature e attrezzature, dei dispositivi di protezione individuale (DPI), delle prestazioni diagnostiche, delle analisi di laboratorio, dei farmaci somministrati al paziente, dei servizi di pulizia e via dicendo.

L’analisi è stata condotta in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria e l’Associazione Ingegneri Gestionali in Sanità. La seguente tabella di HD-LAB riporta i costi relativi alle ospedalizzazione dei pazienti Covid-19 a seconda della gravità. In caso di “alta intensità di cura”, il costo giornaliero si aggira intorno ai 1.278,50 euro. Una cifra estremamente diversa dai 9.000 citati nel video oggetto di verifica.

Come riportato da Quotidiano Sanità, la cifra dei 9.000 euro appare anche nell’analisi di HD-LAB, ma non per indicare un costo giornaliero:

Quotidiano Sanità riporta anche i costi relativi all’ospedalizzazione tra la terapia sub-intensiva e quella intensiva nel corso di circa 23 giorni di ricovero:

A trattare l’argomento sono stati anche i colleghi di Facta, i quali citano una stima dell’Instant Report dell’Altems, un report pubblicato il 4 giugno 2020 dall’Alta scuola di economia e management dei servizi sanitari dell’Università Cattolica. Le cifre non sono tanto diverse:

Annotando il numero complessivo dei ricoveri, la percentuale di ricoveri registrati per ogni singola voce della tabella e il costo di ogni singolo trattamento, il rapporto conclude che lo Stato spende 1.425 euro al giorno per ogni singolo ricovero in terapia intensiva, 8.476 euro a paziente per i ricoveri ordinari da Covid-19 (considerando una degenza media di 12 giorni, si tratterebbe di 706 euro al giorno).

I costi sono effettivamente diversi da quelli citati nel video oggetto di verifica. Non si tratta di un premio agli ospedali o un guadagno per chi li gestisce o ci lavora, ma una somma utile a sostenere le spese per le prestazioni fornite ai pazienti.

Seguendo la discussione legata ai costi ospedalieri, Frajese prosegue nell’intervista:

La narrazione del «lavoravano il meno possibile» non trova fondamento. Gli ospedali si ritrovarono in seria difficoltà, sia per quanto riguarda personale (ulteriormente peggiorata a causa degli operatori risultati positivi al virus e dunque impossibilitati a lavorare in reparto) che strutture idonee a trattare il numero elevato di pazienti. Ne avevamo parlato con il Dott. Pietro Olivieri, responsabile della Direzione Medica di Presidio Luigi Sacco di Milano, nell’intervista rilasciata a Open il 29 ottobre 2020:

Ricordiamo che si parla di un personale sanitario, composto da professionisti, che hanno lavorato in condizioni di contratto anche precarie con stipendi non soddisfacenti, indossando delle protezioni che rendono ancora più difficile il lavoro in reparto. Questo stesso personale ospedaliero, come raccontato dai diretti protagonisti dell’ospedale di Varese intervistati da Open, prestava anche ulteriori servizi alle famiglie per comunicare con i pazienti, nonostante non fossero tenuti a farlo.

Secondo quanto dichiarato nell’intervista da Frajese, l’aver sconsigliato le autopsie «significa non sapere niente di medicina»:

Tra l’altro anche lì con una versione fantasiosa per esempio dove erano sconsigliate le autopsie quasi che il virus avesse la capacità di replicarsi in un corpo morto e passare dal corpo morto a chi lo stava esaminando, anche questo significa non sapere niente di medicina, niente.

Fraseje non parla di divieto delle autopsie, smentendo quanto sostenuto da altri personaggi in passato. Tutto nasce da una circolare del Ministero della Salute, la n. 15280 del 2 maggio 2020, dove le autopsie erano possibili a determinate condizioni:

3- In caso di esecuzione di esame autoptico o riscontro diagnostico, oltre ad una attenta valutazione preventiva dei rischi e dei vantaggi connessi a tale procedura, devono essere adottate tutte le precauzioni seguite durante l’assistenza del malato. Le autopsie e i riscontri possono essere effettuate solo in quelle sale settorie che garantiscano condizioni di massima sicurezza e protezione infettivologica per operatori ed ambienti di lavoro: sale BSL3, ovvero con adeguato sistema di aerazione, cioè un sistema con minimo di 6 e un massimo di 12 ricambi aria per ora, pressione negativa rispetto alle aree adiacenti, e fuoriuscita di aria direttamente all’esterno della struttura stessa o attraverso filtri HEPA, se l’aria ricircola. Oltre agli indumenti protettivi e all’impiego dei DPI, l’anatomo patologo e tutto il personale presente in sala autoptica indosseranno un doppio paio di guanti in lattice, con interposto un paio di guanti antitaglio.

2- L’Autorità Giudiziaria potrà valutare, nella propria autonomia, la possibilità di limitare l’accertamento alla sola ispezione esterna del cadavere in tutti i casi in cui l’autopsia non sia strettamente necessaria. Analogamente le Direzioni sanitarie di ciascuna regione daranno indicazioni finalizzate a limitare l’esecuzione dei riscontri diagnostici ai soli casi volti alla diagnosi di causa del decesso, limitando allo stretto necessario quelli da eseguire per motivi di studio e approfondimento.

La circolare prosegue riportando ulteriori indicazioni sulla protezione degli operatori, per poi arrivare al punto 8 che impone una adeguata pulizia della sala settoria con soluzione di ipoclorito di sodio (candeggina) o di fenolo.

Ulteriori indicazioni vennero fornite dall’Istituto Superiore di Sanità, attraverso un rapporto svolto da un gruppo di lavoro formato da diversi esperti come Manuela Nebuloni, direttrice e responsabile di Anatomia patologica dell’ospedale Sacco di Milano. Lei stessa, come riportato in un’intervista del 20 aprile 2020 a Maurizio Viecca (primario di Cardiologia all’Ospedale Sacco), aveva già effettuato «30 autopsie».

Il 28 gennaio 2020, fu lo Spallanzani a riportate delle indicazioni per le autopsie dei deceduti positivi al Sars-Cov-2:

In caso di decesso del paziente, in assenza di chiare evidenze su questo punto, il corpo deve essere considerato come contagioso e come tale trattato con la massima cautela. La mobilizzazione del corpo può causare fuoriuscita di aria dai polmoni e alcune procedure durante l’autopsia possono favorire la produzione di aerosol. Pertanto, gli operatori devono continuare ad indossare i DPI consigliati durante qualsiasi attività sulla salma. L’autopsia è sconsigliata se non strettamente necessaria (ad esempio, per obblighi medico-legali); in tal caso, procedure non invasive, quali ad esempio la biopsia su cadavere, devono essere privilegiate. L’Istituto comunque dispone di un procedura per la medicina necroscopica in caso di pazienti deceduti per patologie altamente contagiose, che va rigorosamente applicata.

Di fatto, il virus non scompare del tutto una volta avvenuto il decesso del paziente. Secondo un articolo pubblicato il 27 marzo 2020 dal Policlinico Gemelli di Roma, il virus poteva resistere «fino a 3 ore nell’aria e fino a 2-3 giorni su plastica e acciaio»:

Le mani sono dunque un’importante veicolo di contagio da non sottovalutare, anche perché il coronavirus che causa la malattia da COVID-19 può sopravvivere per ore o giorni negli aerosol (quindi nell’aria che respiriamo, per questo sono così importanti le misure di isolamento sociale e perché è così importante evitare di ammassarsi su mezzi pubblici e al supermercato) e su oggetti e superfici. Anche dentro casa. Lo dimostra un nuovo studio, pubblicato sul New England Journal of Medicine a firma dei National Institutes of Health e dei CDC americani, insieme alle università di Princeton e della California (UCLA, Los Angeles).

Red Ronnie propone un altro tema:

Red Ronnie: «Tant’è vero che appena hanno fatto, io allora ricevetti un vocale di un medico dicendo,dove diceva, non so se può essere vero, che ma li stiamo uccidendo noi perché aveva fatto un’autopsia e aveva scoperto che non se ne erano andati dall’altra parte, non erano morti per un virus, ma erano morti perché gli avevano bruciato i polmoni intubandoli».

Giovanni Frajese: «Ci sono una serie molto complicate la storia, il problema è che non era una polmonite intestiziale bilaterale come l’hanno scritta per tanto tempo, era in realtà una coagulazione disseminata a livello dell’albero bronchiale, quindi la coagulazione significa trombi che si formano in zone che non hanno ossigeno, è chiaro che se io sparo un ossigeno a una pressione molto importante e non faccio altro che ridurre il lume dei vasi che significa che sto peggiorando la situazione perché in realtà non ho capito per niente che cosa stavano a trattare, infatti si è andati avanti con i paraocchi per tantissimo tempo»