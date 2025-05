Gli americani hanno creato i virus SARS-CoV-2, Zika, HIV ed Ebola? La teoria del complotto

Perché questi brevetti non possono dimostrare che la DARPA avrebbe creato il SARS-CoV-2 in laboratorio

Diverse condivisioni Facebook (per esempio qui e qui) rilanciano la narrazione secondo cui la DARPA avrebbe creato il SARS-CoV-2 in laboratorio, collaborando con Moderna e Anthony Fauci per sviluppare i vaccini a mRNA prima della pandemia di Covid-19. Esisterebbero in particolare dei brevetti a supporto. Vediamo perché questa teoria del complotto non ha alcun fondamento.

Analisi

Le condivisioni in oggetto presentano la seguente didascalia:

SARS-2 DA LABORATORIO E VACCINI KILLER:

VERGOGNA MOSTRUOSA IN ITALIA!!!

Dossier dell’agenzia DARPA del

PENTAGONO

INGUAIA IL MINISTRO SCHILLACI…

DIMISSIONI SUBITO!!!

Ha investito sull’industria dei progetti

militari USA

Partner della Moderna che con Fauci

sviluppò VACCINI mRNA COVID prima

della pandemia

Davvero la DARAPA ha creato il SARS-CoV-2 in laboratorio?

La narrazione secondo cui DARPA avrebbe creato il SARS-CoV-2 in laboratorio dovrebbe fondarsi (come suggerisce l’immagine condivisa in oggetto) sui seguenti numeri di brevetto:

La collega Flora Teoh aveva già analizzato questi brevetti nel 2024 per Science Feedback:

«Molti dei brevetti elencati non riguardano virus o non sono brevetti affatto [vedasi il link a “Zika”, Nda] – spiega Teoh -. Per esempio, uno riguarda un metodo non dimostrato per curare l’AIDS, mentre un altro riguarda una molecola che si lega al virus dell’influenza suina [vedasi i link corrispondenti sopra elencati, Nda]».

L’equivoco alla base della narrazione sta nel considerare tutti i brevetti come documenti che attestano la creazione di una invenzione, ma possono anche riguardare anche alcuni prodotti naturali, come virus e batteri. Un altro elemento che spesso confonde i teorici del complotto è quello di considerare il termine Coronavirus come sinonimo di quello della Covid-19, quando sappiamo che indica invece una famiglia di virus, alcuni dei quali sono comuni nell’uomo e ci provocano ogni anno malattie “simili all’influenza” (scusate se eccediamo nella sintesi). Per approfondire potete leggere due nostri articoli precedenti, qui e qui.

Conclusioni

Abbiamo visto che i brevetti elencati nella narrazione in oggetto non dimostrano in alcun modo che la DARPA avrebbe creato il SARS-CoV-2 in laboratorio. Al contrario mettono in evidenza le lacune scientifiche di chi mette in giro storie di questo genere.

