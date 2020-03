Coronavirus, sos dalle terapie d’urgenza lombarde: «Si rischia una disastrosa calamità sanitaria»

«L’epidemia di COVID-19 esordita il 20 febbraio nell’area di Codogno è ormai estesa a tutta la Regione Lombardia con possibilità di diffondersi a tutto il territorio nazionale». A lanciare l’allarme, nero su bianco, è il ‘Coordinamento delle terapie intensive della Lombardia’, che ha inviato oggi, sabato 7 marzo, un documento al presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. La richiesta è quella di portare e istanze all’attenzione del governo e al commissario per l’emergenza coronavirus, il capo della protezione civile Angelo Borrelli.

«Si tratta di un evento grave – prosegue la lettera sottoscritta dai rappresentanti delle terapie intensive lombarde – che mette in pericolo la sopravvivenza non solo dei malati di COVID, ma anche di quella parte di popolazione che in condizioni normali si rivolge al Sistema Sanitario per le cure di eventi acuti o cronici di qualsivoglia natura. Le strutture sanitarie sono sottoposte ad una pressione superiore ad ogni possibilità di adeguata risposta. Nonostante l’enorme impegno di tutto il personale sanitario e il dispiegamento di tutti gli strumenti disponibili una corretta gestione del fenomeno è ormai impossibile». Le attività ambulatoriali, «la Chirurgia non urgente, i ricoveri nelle medicine – prosegue il documento – si sono ridotte a livelli prossimi allo zero».

L’intera rete delle terapie intensive «è stata ristrutturata, creando strutture dedicate nelle quali, completamente bardati per difendersi dall’infezione, si lavora con grande fatica per assistere malati gravi e gravissimi, la cui vita dipende da apparecchiature tecnologicamente complesse disponibili purtroppo in numero limitato. Anche per questo motivo è assolutamente necessaria l’immediata adozione di drastiche misure finalizzate a ridurre i contatti sociali e utili al contenimento dell’epidemia».

«In assenza di tempestive ed adeguate disposizioni da parte delle Autorità – conclude il documento», avverte il documento, «saremo costretti ad affrontare un evento che potremo solo qualificare come una disastrosa calamità sanitaria».

