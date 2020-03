Mamma Cr7 lascia ospedale dopo ictus, la famiglia Higuain chiede ‘rispetto’ all’opinione pubblica

Sorrisi per Cr7, apprensioni per la famiglia Higuain. Al centro delle attenzioni degli attaccanti della Juve ci sono le rispettive madri. Quella di Ronaldo, colta da ictus e subito raggiunta dal figlio (prima della positività del compagno Rugani), sta meglio e ha lasciato l’ospedale di Madeira.

Dolores Aveiro ha festeggiato il ritorno a casa condividendolo su Instagram: ‘Pensavate che non sarei tornata?- scrive -. L’ho fatto lentamente, delicatamente e con la pace nel cuore’. E’ solo un passo della lunga lettera postata sui social e nella quale si fa anche riferimento ai valori religiosi e familiari.

Sempre da Instagram, ma di diverso tono, le parole di Nicola Higuain, fratello e agente del Pipita: ‘Nostra madre lotta contro il cancro come tante altre persone nel Mondo – scrive Nicola Higuain -. Chiediamo rispetto e considerazione. Gonzalo è tornato in Argentina per stare vicino a mamma dopo aver rispettato le regole e qui si è messo in quarantena’.

Due giorni fa il rientro di Gonzalo Higuain in Argentina aveva suscitato inizialmente notevoli polemiche su stampa e social dopo che il calciatore era stato a contatto con Daniele Rugani (come tutti i calciatori della Juve), senza aspettare i famosi 14 giorni prima di poter uscire. E’ stato poi chiarito che il Pipita, sottoposto a tampone con esito negativo, era in isolamento domiciliare volontario e non in quarantena (per la quale occorre una ordinanza).

