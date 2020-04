Femminicidio nel Milanese, si consegna ai carabinieri dopo aver ucciso la fidanzata con il fucile

Un uomo di 47 anni ha ucciso la compagna con un colpo di fucile a pompa alla testa. L’episodio è avvenuto a Albignano, un paesino alle porte di Trucazzano, vicino Milano. Poi nella notte, intorno alle due, si è presentato alla caserma dei Carabinieri di Cassano d’Adda per confessare quanto aveva fatto. Secondo quanto riportato, il movente sarebbe la gelosia – la coppia aveva una relazione che andava avanti da due anni. Il cadavere della donna, anche lei di 47 anni, era riverso sul letto, il fucile a pompa calibro 12 era sul posto. Al momento l’uomo si trova in caserma per l’interrogatorio da parte del pm di turno.

Solo ieri, 18 aprile, a Roma un altro uomo – anche lui di 47 anni – ha ripetutamente colpito la sua ex compagna, 37 anni, con un martello dopo averla aspettata nel box auto del condominio. Prima di darsi alla fuga, però, le ha portato via il pc portatile. La vittima è stata ricoverata in ospedale in gravi condizioni, mentre l’uomo è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio e rapina aggravata.

