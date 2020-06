Coronavirus, in Lombardia nuovi casi in calo: 62, ieri 78. Lieve aumento dei morti (4), dopo l’unico decesso di lunedì

Diminuiscono i casi in provincia di Milano, +23 oggi, 13 in meno rispetto alla giornata di ieri

Il bollettino del 30 giugno

Continuano a scendere i nuovi casi di Coronavirus nella Regione Lombardia. +62 sono quelli riportati oggi sull’ultimo bollettino (di cui 8 a seguito di test sierologici e 13 “debolmente positivi”). Ieri i nuovi casi erano +78, il giorno prima +97, mentre il 27 giugno se ne segnalavo +77.

+4 i decessi segnalati oggi, tre in più rispetto a ieri. Il numero totale delle vittime sale quindi a 16.664. I dimessi sono 2.412 mentre 64.785 i guariti.

Cala il numero dei ricoverati, che sono oggi 297, cioè -24 rispetto a ieri: in terapia intensiva si trovano invece 42 persone, una in meno rispetto alla giornata di ieri. I tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore sono +6.117, ieri erano stati +7.991. Il totale di tamponi effettuati sale quindi a 1.036.548. Per quanto riguarda Milano nella provincia si registrano +23 casi, in diminuzione rispetto a ieri quando se ne segnalavano +36. In città invece i nuovi casi sono +6, anche qui in calo rispetto a ieri quando erano +18.

Le province

I cittadini lombardi positivi al Covid-19 suddivisi per provincia:

Milano (+23) di cui +6 a Milano città

(+23) di cui +6 a Milano città Bergamo (+5)

(+5) Brescia (+6)

(+6) Varese (+3)

(+3) Monza e Brianza (+3)

(+3) Mantova (+15)

(+15) Cremona (+2)

(+2) Lecco (+1)

(+1) Como (=0)

(=0) Pavia (+1)

(+1) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (=0)

Foto in copertina di Open

