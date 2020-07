Scandalo Epstein, arrestata l’ex fidanzata del finanziere: era lei a reclutare le ragazze per i festini

La donna era scomparsa dallo scorso agosto, quando era stata fotografata seduta a un tavolino di un bar di Los Angeles. È accusata di essere la complice del finanziere, finito in carcere per abusi sessuali su diverse minorenni

È finita la fuga di Ghislaine Maxwell, accusata di essere complice per gravi reati sessuali del finanziere Jeffrey Epstein, morto suicida in carcere a New York dopo la condanna per abusi sessuali e sfruttamento internazionale della prostituzione di minorenni. Maxwell comparirà già oggi davanti a una corte, dopo essere stata ritrovata dall’Fbi in una località del New Hampshire.

Scomparsa da mesi, Maxwell, 58 anni, è figlia dell’ex magnate britannico dei media, Robert Maxwell. È stata a lungo fidanzata con lo stesso Epstein e, secondo diverse testimonianze da parte delle vittime, è stata la più stretta collaboratrice del suo compagno nell’organizzare il giro di prostituzione minorine. Era proprio lei a reclutare le ragazze e organizzare i festini che si svolgevano nelle ville del finanziere.

