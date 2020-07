L’ironia di Twitter sul tasto “modifica”: «Arriverà quando indosserete tutti la mascherina»

Il tasto “modifica” di Twitter? Gli utenti lo chiedono da anni. Ora il social media promette la svolta, ma a una condizione: «Quando tutti indosseranno la mascherina». Lo stesso Twitter ironizza dunque, in un cinguettio ovviamente, sulle numerose richieste per introdurre la funzione, ma allo stesso tempo invita gli utenti a prestare attenzione e adottare le misure di protezione contro il contagio da Coronavirus.

You can have an edit button when everyone wears a mask