Milano, la denuncia di Morelli (Lega): «Assembramento di ratti in centro. Questa sarebbe la ripartenza di Sala?» – Il video

Le immagini – girate in zona Garibaldi – mostrano alcuni ratti aggirarsi per un parco. Morelli: «Parliamo di norme sanitarie e divieti mentre Sala non fa nemmeno una derattizzazione»

«Mentre l’amministrazione dorme, il centro di Milano è infestato dai topi. Questa la situazione in zona Garibaldi, in un parco pubblico frequentato anche da bambini». È questa la denuncia lanciata dal deputato della Lega Alessandro Morelli sulla sua pagina Facebook .

Il leghista usa il video per criticare l’amministrazione comunale.Le immagini mostrano mostra alcuni topi aggirarsi per un parco della moderna zona Garibaldi dove sorge – tra le altre cose – anche il noto “bosco verticale”.

In particolare, tirando in ballo le disposizioni igieniche per prevenire la diffusione del contagi da Coronavirus Morelli ha detto: «Parliamo di norme sanitarie e divieti mentre Sala non fa nemmeno una derattizzazione. Questa sarebbe la ripartenza di Milano?».

