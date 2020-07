Bankitalia: il 40% di chi paga un mutuo ha difficoltà a sostenere le rate. Poca la fiducia nella ripresa – Video

Un’indagine straordinaria di Bankitalia sulle famiglie italiane, condotta tra aprile e maggio, ha raccolto le aspettative legate a questa fase post lockdown e di crisi legata alla pandemia di Coronavirus. Ne emerge un quadro di difficoltà e poca fiducia nella ripresa: oltre la metà della popolazione dichiara di aver subito una contrazione nel reddito familiare.

Più di un terzo delle famiglie dispone di risorse sufficienti per coprire le spese essenziali per meno di tre mesi, dice l’indagine. Il 40% di chi paga un mutuo dichiara di avere difficoltà a sostenere le rate, soprattutto al Centro-Sud. Sono invece il 30% quelli che dichiarano di non potersi permettere una vacanza estiva. Bassa anche la fiducia nella ripresa: il 60% degli intervistati pensa che le spese per viaggi, ristoranti e svaghi saranno inferiori al livello pre-crisi.

