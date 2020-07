La canzone virale del momento? “Fan*ulo 2020”, tormentone grazie a TikTok – Il video

Navigare su TikTok senza imbattersi in questi versi – “Lowkey fuck 2020 / Still sad, still ain’t got no money” – è diventato impossibile. La nuova F2020 potrebbe essere l’inno di quest’anno. Almeno secondo i tantissimi ragazzi e ragazze che l’hanno utilizzato per esprimere il proprio stato d’animo sui social. A crearlo, quasi per caso, tre ragazze di Nashville, negli Stati Uniti. Sam, Sami e Savana cantano, in un brano che era destinato a restare una semplice demo, una richiesta semplice, ma ecumenica: «Possiamo arrivare direttamente al 2021?».

Le Avenue Beat, questo il nome del trio, hanno un bel po’ di ragioni per mandare, letteralmente, affan*ulo il 2020: dai problemi personali, come la morte del gatto di una di loro, al Coronavirus e la “pandemia globale che ha preso il sopravvento sulle nostre vite“. I primi sei mesi di quest’anno, soprattutto per i giovani statunitensi, sono stati particolarmente duri anche per la morte di Kobe Bryant, per le vespe giganti che, dall’Asia, stanno sciamando in America, per la violenza della polizia contro i neri a partire dal caso George Floyd.

I motivi sono tanti e declinabili, ad ogni modo, in ogni realtà: tant’è che F2020 ha superato i confini nazionali e in meno di 12 ore dalla messa online su TikTok aveva raggiunto già 4,5 milioni di visualizzazioni. Il primo video è stato rimosso a causa del linguaggio esplicito, ma la canzone delle Avenue Beat, caricata ancora una volta, in due settimane è arrivata già a 12 milioni di visualizzazioni, ottenendo oltre 3 milioni di like. Un vero fenomeno mondiale, che trae la sua forza dall’utilizzo che gli utenti ne fanno come base dei propri tiktok.

Nei video, la canzone viene utilizzata come colonna sonora per esternare la propria rabbia o delusione per l’attuale periodo storico, ma anche per cantarla in lipsync e creare le mosse dei balletti che sono soliti spopolare sulla piattaforma. Le ragazze, da poche migliaia di follower localizzati principalmente nel Tennessee su TikTok, sono arrivate ad avere un bacino di seguaci che viaggia verso il mezzo milione di fan in tutto il mondo. Oggi, 10 luglio, il video ufficiale di F2020 è stato pubblicato anche su YouTube.

