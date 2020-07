Achille Lauro compie 30 anni e su Instagram chiarisce: «Da oggi consideratemi una 18enne»

Per festeggiare il suo compleanno il cantante romano ha in programma un album in uscita il 24 luglio. Il titolo sarà “1990”

Il profilo Instagram di Achille Lauro non è certo votato alla sobrietà. Nella griglia che raccoglie le sue foto trovano posto molti dei concept mostrati solo in parte nelle ultime edizioni del Festival di Sanremo. L’ultimo post chiarisce che per il cantante romano le etichette non esistono più, né quelle di genere, né quelle legate all’età: «11 Luglio 1990. Da oggi consideratemi una 18enne». Queste parole commentano una serie di foto in cui Achille Lauro si presenta trasformato in un Ken di Barbie, un doppelganger che conserva tatuaggi e stivali con il tacco.

Oggi infatti Achille Lauro compie 30 anni. Appuntamento che ha deciso di celebrare anche nel titolo del prossimo album: 1990, in uscita il 24 luglio. Dalle altre foto pubblicate su Instagram sembra che la trasformazione in una comparsa del mondo di Barbie sia al centro delle grafiche del suo nuovo progetto. Anche se Achille Lauro ha già chiarito che 1990 anticiperà un altro lavoro: «Sto lavorando a due nuovi album. Con il primo ci divertiremo, con il successivo cambieremo la musica italiana».

Come, e soprattutto se, Lauro De Marinis riuscirà a cambiare la musica italiana resta tutto da vedere. Quello che gli si può riconoscere è invece un record nell’industria discografica italiana. Entrambi i suoi album usciranno targati Elektra, la label di Warner Music di cui è direttore creativo per il mercato italiano. Achille Lauro ricopre questo ruolo dallo scorso febbraio, ed è il primo artista in Italia ad aver ottenuto un incarico di questo tipo in una major discografica.

