Coronavirus, diminuiscono i contagi: 114 in 24 ore (ieri erano 169), ma continua l’aumento dei morti: altri 17 (ieri erano 13) – Il bollettino della Protezione Civile

Due giorni fa erano stati registrati 9 decessi. Oggi sono stati effettuati quasi 18mila tamponi in più rispetto a ieri

Il bollettino del 14 luglio

Nelle ultime 24 ore in Italia sono state contagiate da Coronavirus 114 persone, il totale dei casi sale così a 243.344, secondo gli ultimi dati diffusi dalla Protezione civile e dal ministero della Salute. Ieri i nuovi contagi erano stati 169, due giorni fa erano 234. Nel nostro Paese sono morte altre 17 persone, il totale dei decessi aumenta così a 34.984. Ieri erano state registrate 13 vittime, due giorni fa erano 9. Scendono a 12.919 gli attualmente positivi, erano 13.157 ieri.

Mentre i guariti salgono a 195.441, di questi 335 hanno lasciato l’ospedale nelle ultime 24 ore. Rimangono ricoverate 777 persone, di cui 60 in terapia intensiva (ieri erano 65). Altre 12.082 persone si trovano in isolamento domiciliare. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 41.867 tamponi, ieri erano 23.933. Il totale dei casi testati sale a 3.607.115, mentre in tutto sono 6.004.611 i tamponi effettuati dall’inizio del monitoraggio.

Ieri e oggi a confronto

L’andamento dei nuovi contagi negli ultimi 10 giorni

I positivi al Covid-19 Regione per Regione

Ecco i dati sulle persone attualmente positive al Coronavirus regione per regione:

