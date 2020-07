Bagarre al Senato, il M5s a Fdi: «Avete preso soldi dai Benetton». La Russa: «Falso, voglio le scuse» – Il video

La bagarre in Aula al Senato è cominciata poco dopo le dichiarazioni di voto, quando Ignazio La Russa ha preso la parola per pretendere dal capogruppo del M5s, Gianluca Perilli, delle scuse formali dopo che nell’intervento in Aula ha parlato di presunti finanziamenti arrivati a Fratelli d’Italia dai Benetton. «Non c’è stato mai alcun finanziamento né lecito né tantomeno illecito a Fdi. Chiedo che Perilli si scusi», ha detto La Russa.

Un attimo dopo, nell’Aula, il caos. Urla, fischi, applausi, bagarre. Perilli prende la parola e dice di aver solo riportato il contenuto di un articolo del Fatto Quotidiano che scrive di «un assegno 150mila euro da Benetton nel 2006 ai partiti del centrodestra, tra cui l’allora Alleanza nazionale». La presidente del Senato Elisabetta Casellati interviene per ripristinare la calma: «Si tratta di un fatto di enorme gravità e faremo un approfondimento». Ma il caos non accenna a placarsi, dunque aggiunge rivolgendosi ai 5 Stelle: «Non penso che il Fatto Quotidiano sia una fonte di diritto».

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

