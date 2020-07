Autostrade, nuovo scontro nel governo. Consiglio dei ministri nella notte: si lavora sull’ultima proposta di Aspi

Lite e scambio di accuse per la pubblicità data alla lettera in cui, il 13 marzo, la ministra De Micheli sollecitava Palazzo Chigi a prendere una decisione. Il ministro dell’Economia Gualtieri costretto a mediare

Revoca sì, revoca no. Il dossier Autostrade, sul tavolo del Consiglio dei ministri notturno convocato a Palazzo Chigi, spacca il governo: da una parte la linea dura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, deciso a revocare la concessione ai Benetton, dall’altra la linea trattativista che trova terreno fertile nel Pd e, quindi, una sponda nella ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli. Nella situazione di stallo che si è venuta a creare, ha assunto un ruolo da mediatore il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, che in queste ore sta provando a trovare una sintesi sulle diverse posizioni. Dopo una prima sospensione del Cdm, intorno a mezzanotte, la riunione è ripresa circa quaranta minuti dopo, a seguito di un confronto a tre proprio tra il premier e i ministri Gualtieri e De Micheli.

Secondo quanto si apprende le tensioni, oltre che sul contenuto del dossier, sarebbero ruotate anche attorno alla pubblicità data alla lettera – datata 13 marzo – indirizzata dalla ministra De Micheli al presidente del Consiglio: un documento in cui la ministra sollecitava il governo a prendere una decisione su Autostrade. La pubblicazione dei contenuti del testo avrebbe irritato Palazzo Chigi, perché l’impressione che se ne ricava è quella di uno scarico di responsabilità sulle lungaggini.

Soluzione intermedia?

Ma il tutto potrebbe anche chiudersi con una soluzione intermedia ai due estremi (revoca sì, revoca no). L’ipotesi, circolata nel corso della notte, vedrebbe l’ingresso di Cassa Depositi e Prestiti in Autostrade e l’uscita, diluita nel tempo, di Atlantia da Aspi. Una mediazione quindi, hanno spiegato fonti di maggioranza, alla quale il governo e la holding dei Benetton avrebbero lavorato nelle ore precedenti al Cdm. Una uscita dunque graduale quella di Atlantia, da completarsi in un arco di tempo che andrebbe da sei mesi a un anno. E sarebbe proprio questa finestra di tempo uno dei nodi da sciogliere per raggiungere un accordo.

Possibile quotazione in borsa

Ma lo schema di accordo non si limiterebbe all’ingresso di Cdp e al passaggio come socio di minoranza di Atlantia. Aspi, infatti, verrebbe quotata in Borsa. Questo darebbe la possibilità ai singoli azionisti di valutare se ridurre ulteriormente la loro partecipazione. Nell’ipotesi resterebbe aperto il nodo della manleva (a fronte dei danni civili che potrebbero essere chiesti da terzi in seguito del crollo del Ponte Morandi) mentre sul risarcimento danni per le vittime della tragedia dell’agosto del 2018, da parte di Atlantia, non ci sarebbe stata una ferma opposizione. Ma tutta la proposta, però, sarebbe stata giudicata dal premier come ancora non soddisfacente.

Dossier infinito

Lo scontro tra Aspi e governo (che nell’estate del 2018 è il neonato “gialloverde”) inizia il giorno successivo alla tragedia del ponte Morandi, il cui crollo causa la morte di 43 persone. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte annuncia la linea dura sulla concessione ad Autostrade. Accanto a lui ci sono gli allora vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, con il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. Linea dura che però ben presto fa i conti la difficoltà ad avviare un processo che potrebbe rivelarsi molto oneroso per lo Stato.

Dal Milleproroghe a oggi

Lo scorso dicembre, attraverso il decreto Milleproroge si tenta di dare una decisa sterzata: il governo mira a rendere meno costosa e complessa la revoca della concessione, tagliando il valore dell’indennizzo dovuto alla concessionaria a 7 miliardi di euro. Una modifica unilaterale quindi. Ad Aspi invece restano sei mesi di tempo (fino al 30 giugno) per decidere se accettare e quindi trovare un’intesa. Senza intesa, invece, si profila il rischio di andare allo scontro frontale, con Aspi che potrebbe restituire la concessione e chiedere un risarcimento per l’intero valore della stessa, ovvero 23 miliardi.

Le aperture di Aspi e l’accelerata al dossier

Ma il 30 giugno non succede nulla. Nei giorni precedenti Aspi lancia segnali di apertura, comunicando al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti «la volontà della società di proseguire – anche successivamente al 30 giugno 2020 – le interlocuzioni per la definizione concordata della procedura di contestazione avviata dal Concedente il 16 agosto 2018».

Ma a dare una accelerata decisiva al dossier è la notizia, dell’8 luglio scorso, circa l’affido ad Aspi della gestione del nuovo ponte di Genova, fino a quando non si sarebbe giunti a una decisione definitiva sulla concessione. Notizia che manda in subbuglio il mondo politico e spinge il governo a chiudere questa storia infinita, forte anche del pronunciamento della Consulta, che sempre l’8 luglio dichiara legittima la decisione di estromettere la società dalla ricostruzione.

