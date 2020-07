L’ultima giravolta sul Morandi: la gestione del nuovo ponte ad Autostrade, sotto indagine per il crollo

Sarà Autostrade per l’Italia a gestire il nuovo ponte di Genova. Almeno finché il governo non deciderà per l’eventuale revoca della concessione, Aspi sarà «l’interlocutore per il passaggio di consegne» del Ponte di Renzo Piano, finito in tempi record ma ancora fermo al traffico. La decisione di affidare la nuova opera ai Benetton è stata riportata dalla Stampa, che cita una lettera arrivata lo scorso 6 luglio al commissario per la ricostruzione e sindaco di Genova Marco Bucci a firma della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli. Secondo il quotidiano, tra le motivazioni dietro la scelta del governo ci sarebbe il fatto che questo «rischia di essere l’unico modo per aprire al traffico in tempi ragionevoli».

Intanto, l’Autorità Nazionale Anti-Corruzione ha fatto sapere che Aspi ha investito poco più di 33mila euro l’anno per spese di manutenzione e sicurezza del Ponte Morandi. Per 7.317 tra viadotti, gallerie, ponti – sottolinea l’Anac e riporta Repubblica – i gestori hanno speso solo il 2,2% degli investimenti complessivi.

Il rapporto – stilato non senza fatica nel reperire le informazioni – è stato presentato dal presidente Francesco Merloni alla Commissione lavori pubblici al Senato, che, come ha spiegato Repubblica, ha sottolineato che si tratta di una cifra irrisoria a fronte dello «stato di ammaloramento» della struttura «accertato già negli anni novanta».

Secondo Merloni, «gli interventi di tipo strutturale sono stati effettuati solo fino al 1994, quindi, da parte del precedente concessionario, Iri». Un’accusa incassata da Autostrade, che si è difesa additando la lentezza della burocrazia pubblica nell’approvare i piani di restauro: solo il 27% dei lavori programmati nel piano di intervento di Aspi è stato realizzato.

Pur concordando con i ritardi dell’amministrazione pubblica, l’Anticorruzione ha lamentato una scarsa collaborazione della società nel rendere noti i dati. Un comportamento che sarebbe abitudinario: «È evidente che Autostrade per l’Italia S.p.A. ha mostrato, in generale, una scarsa o nulla propensione alla condivisione di informazioni con soggetti deputati al controllo o, comunque, a garantire un presidio di trasparenza nell’interesse ed a tutela di tutta la collettività». In merito a quella che sarà la gestione del nuovo Ponte le premesse non fanno ben sperare: da dicembre 2018 non si sono rinnovati nomi e termini per i controlli.

