Ponte di Genova, Conte: «Il dossier Autostrade va chiuso. Situazione paradossale che rischia di diventare assurda» – Il video

«Questo dossier va chiuso. Vi invito a valutare il comportamento del governo al termine della procedura. Ho già detto ai ministri più direttamente competenti che mi aspetto di poter chiudere questo dossier comunque non oltre la fine della settimana. Purtroppo la situazione è paradossale e rischia di diventare assurda».

Così da Madrid – dopo essere stato stamattina in Portogallo – dove si trova in visita per consolidare il fronte dei Paesi del sud Europa contro i “frugali” del Nord, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte interviene sulla polemica che infuria da questa mattina sulla gestione del nuovo Ponte Morandi. «Fino a quando il concessionario è Autostrade – ha proseguito – è evidente che il ponte non può che automaticamente essere nella concessione ad Autostrade. Ecco perché bisogna affrettarsi a chiudere questa procedura».

