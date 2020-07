«Contattami, cerco te!», il manifesto elettorale di Caterina Zilio che fa discutere

Sta facendo discutere il manifesto elettorale di Caterina Zilio, candidata al consiglio comunale di Laterza (Taranto). Operatrice socio sanitaria, ha deciso di convincere i suoi potenziali elettori con il messaggio: «Cerco te! Se hai voglia di cambiare, contattami. Insieme si può». Zilio è stata nominata coordinatrice cittadina dei dipartimenti di «Puglia Popolare».

Critiche le donne, complimenti dagli uomini

Diverse le critiche sotto al post pubblicato su Facebook. «Che brutto autogol. Che immagine ricca di penosi stereotipi ai quali mai nessuna donna dovrebbe sottostare, per nessun motivo al mondo» si legge. Ci sono uomini che commentano: «Bellissima principessa. Bravissima. Ti voterei anch’io» scrivono due utenti sui social.

E altri che sentenziano: «Capisco, ma quale è il programma? Si vestirà in modo sempre più provocante per raggiungere obiettivi sempre più importanti o pensa a un probabile flop immediato che le riporterà la pace perduta? Non osare oltre il limite che non conosci, dicono i saggi».

Foto in copertina da Facebook

Leggi anche: