Valle del Sacco, oggi la sentenza per la terra dei fuochi a due passi da Roma (che non ricorda nessuno)

Sono quattro gli imputati per cui il pm ha chiesto due anni di detenzione a testa per il reato di disastro innominato

Si chiude oggi 16 luglio il processo di primo grado per il disastro ambientale nella Valle del Sacco. Alle 11.30 arriverà una sentenza attesa da 15 anni, da quando nel 2005 furono scoperti nel terreno – nella zona che comprende la provincia sud di Roma e quella di Frosinone – tracce di beta-esaclorocicloesano (beta-HCH), un sotto prodotto del pesticida Lindano.

Gli imputati

Nel processo sono quattro gli imputati per cui il pubblico ministero Luigi Paoletti ha chiesto una condanna, di due anni a testa, per il reato di disastro innominato. C’è Giuseppe Zulli, ex direttore della Centrale del Latte di Roma. Secondo la procura, Zulli sarebbe stato a conoscenza già prima del 2005 che nel latte delle mucche degli allevamenti bovini della zona era presente il Lindano.

Ci sono poi Giovanni Paravani e Renzo Crosariol, legale rappresentante e direttore tecnico del consorzio Csc (Consorzio Servizi Colleferro), azienda che era incaricata della gestione dello scarico delle acque dell’area industriale di Colleferro, da cui ha avuto origine la contaminazione della Valle.

Il disastro ambientale

Negli anni del boom economico la valle del Sacco si trasformò in un distretto industriale per la produzione bellica e quella di materiali ferroviari. Ma gli imprenditori avevano pensato – come spesso accade – di risparmiare sulle buone pratiche ambientali e di smaltimento dei rifiuti che venivano stipati in fusti e seppelliti lungo gli argini del fiume. Per anni gli illeciti delle aziende locali sono rimasti nascosti fino a quando nel 2005 controlli sul latte delle aziende casearie hanno fatto emergere la presenza di beta-esaclorocicloesano.

Nello stesso anno venticinque mucche vengono trovate morte vicino al fiume, e le analisi allargate mostrano presenza di beta-esaclorocicloesano anche nell’uomo. Nel 2005 è dichiarato lo stato di emergenza e associazioni locali e nazionali iniziano a mobilitarsi perché l’area entri tra i Sin, i siti di interesse nazionale per una bonifica.

La bonifica

Il 7 marzo 2019 il ministro dell’Ambiente Sergio Costa e il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti firmano un accordo per la bonifica della zona, la terza più inquinata d’Italia con un finanziamento di 53,6 milioni di euro. Le prime bonifiche ufficiali hanno preso il via il 16 ottobre dello stesso anno, mentre ad aprile il ministro Costa ha comunicato l’avvio dei piani di indagine ambientale per il territorio del fiume Sacco.

Riprese e montaggio video: Angela Gennaro

Leggi anche: