Il bollettino del 18 luglio

Sono 10 le morti legate al Coronavirus registrate oggi, 18 luglio, in Lombardia. In tutto, il totale delle vittime per Covid-19 nella Regione più colpita d’Italia salgono a 16.788. Ieri, l’aumento era stato di 5 casi, mentre il 16 luglio le vittime erano state 10. Per quanto riguarda i nuovi casi di contagio, oggi se ne registrano altri 88a fronte di 9.054 nuovi tamponi (1.195.168 totali). Ieri, l’aumento era stato di +55. Gli attualmente positivi sono 7.255. I ricoveri sono ancora 149 (in diminuzione rispetto a ieri, quando se ne contavano 159). Di questi, 22 sono in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+24) di cui +11 a Milano città

(+24) di cui +11 a Bergamo (+29)

(+29) Cremona (+1)

(+1) Brescia (+9)

(+9) Mantova (+3)

(+3) Varese (+3)

(+3) Como (+1)

(+1) Monza e Brianza (+4)

(+4) Lodi (+8)

(+8) Sondrio (+2)

(+2) Pavia (+1)

(+1) Lecco (+3)

