Coronavirus in Lombardia, per la prima volta 24 ore senza morti. Nuovi positivi più che dimezzati: sono 33

In netto calo Milano in cui si registrano +7 casi in provincia e appena +4 in città. Zero casi a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio

Il bollettino del 19 luglio

Arrivano buone notizie dalla Lombardia dove oggi si registrano zero decessi conto i +10 di ieri 18 luglio. Il numero di vittime, dunque, rimane stabile a 16.788. I nuovi casi di Coronavirus, invece, oggi scendono a +33 (di cui 15 debolmente positivi e 13 a seguito di test sierologici) contro gli 88 di ieri. Il numero di ricoverati è in calo di un’unità: in totale sono 148 mentre in terapia intensiva rimangono ancora 22 pazienti. I guariti sono 69.459, i dimessi 2.005. I tamponi effettuati sono 7.039 contro i 9.054 di eri. Il totale è di 1.202.207 tamponi dall’inizio della pandemia. In netto calo Milano in cui si registrano in provincia +7 casi (ieri +24) e appena +4 in città (ieri +11). A Bergamo e in Monza e Brianza +7 casi (ieri a Bergamo +29) mentre a Brescia +6. Zero casi a Lecco, Lodi, Mantova e Sondrio.

Le province

Ecco i casi Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+7) di cui +4 a Milano città

(+7) di cui +4 a Bergamo (+7)

(+7) Monza e Brianza (+7)

(+7) Brescia (+6)

(+6) Cremona (+3)

(+3) Varese (+1)

(+1) Como (+1)

(+1) Pavia (+1)

(+1) Lodi (0)

(0) Sondrio (0)

(0) Mantova (0)

(0) Lecco (0)

