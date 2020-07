Coronavirus, in Lombardia calano i contagi (+55) e i decessi: oggi sono 3 (ieri 10)

Il bollettino del 17 luglio

Calano i casi di Coronavirus in Lombardia: oggi, infatti, sono +55 i nuovi casi. Ieri erano +80. Anche il numero delle vittime, invece, scende: ieri erano +10, oggi +3 per un totale di 16.778 decessi. I ricoverati nelle strutture ospedaliere lombarde sono 159, ovvero -5 (ieri erano 164 con una diminuzione di 13 unità); in terapia intensiva ci sono ancora 22 persone (ieri erano 23). Oggi 17 luglio i guariti e dimessi sono 71.172 (+140). Nelle ultime 24 ore calano, seppur di poco, il numero dei tamponi: +9.911 tamponi, ieri +10.727 per un totale di 1.186.114 tamponi dall’inizio della pandemia.

Foto in copertina: ANSA/MATTEO CORNER

