Coronavirus, in Lombardia salgono i nuovi contagi (+80) e raddoppiano i morti: da 5 a 10

Il bollettino del 16 luglio

I dati di giovedì 16 luglio 2020

Salgono i casi di Coronavirus in Lombardia. Oggi si registrano +80 casi (17 debolmente positivi e 23 a seguito di test sierologici) contro i +63 di ieri. Aumentano anche i decessi: ieri +5, oggi +10 per un totale di 16.775 persone morte dall’inizio della pandemia. I ricoverati sono 164 (ieri 177), ovvero -13 rispetto a ieri. In terapia intensiva, invece, ci sono 23 persone, esattamente come ieri. I dimessi, oggi 16 luglio, sono 2.043 mentre i guariti 68.989. Stabile il numero dei tamponi: nelle ultime 24 ore ne sono stati eseguiti +10.727 tamponi contro i +10.426 di ieri per un totale di 1.176.203 tamponi dall’inizio della pandemia. Nella provincia di Milano segnalati +20 casi mentre in città +13: ieri, invece, rispettivamente +18 e +10.

Le province

Questi i casi di Coronavirus suddivisi per provincia:

Milano (+20) di cui +13 a Milano città

(+20) di cui +13 a Bergamo (+17)

(+17) Cremona (+11)

(+11) Brescia (+5)

(+5) Mantova (+4)

(+4) Varese (+4)

(+4) Como (+4)

(+4) Monza e Brianza (+2)

(+2) Lodi (+1)

(+1) Sondrio (+1)

(+1) Pavia (0)

(0) Lecco (0)

