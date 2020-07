La Grecia brucia: sei insediamenti evacuati vicino a Corinto – Il video

In Grecia, nella città di Corinto, nel sud del paese, un incendio ha costretto l’evacuazione di diverse case in almeno tre aree vicine a quella del focolaio. Sono sei gli insediamenti evacuati fino a questo momento, in particolare ad Agios Konstantinos, Galataki, Dimes, Athikia, Alamano e Agios Ioannis dove i residenti sono stati trasportati in un luogo sicuro vicino alla zona costiera. Le autorità locali hanno anche indicato che i pompieri greci stanno combattendo un altro incendio registrato circa 200 chilometri più a ovest, vicino all’antica Olimpia, cioè la città dove nacquero i Giochi Olimpici.

«Ci possono essere diversi fronti attivi, ma il fuoco a Kechries continua ad avere diversi focolai su un grande perimetro e in costante agitazione», dice Vassilis Vathrakogiannis, il portavoce dei Vigili del fuoco, alla Athens-Macedonian News Agency. La Grecia, insieme al Portogallo, Spagna, Italia e Turchia, è uno dei paesi con il più alto numero di incendi.

Video Editing: Carlotta Megali

Leggi anche: