Coronavirus, si rifiuta di indossare la mascherina: cacciata dall’aereo (tra gli applausi dei passeggeri) – Il video

Tra gli applausi degli altri passeggeri, desiderosi di decollare, una signora statunitense ha dovuto abbandonare l’aeromobile: una volta imbarcatasi, si è rifiutata di indossare la mascherina, indispensabile per viaggiare nell’era del Coronavirus. È successo qualche giorno fa a bordo di un volo dall’Ohio alla Carolina del Nord dell’American Airlines.

Non è la prima volta che gli assistenti di volo sono costretti a far scendere dall’aereo passeggeri che non intendon utilizzare i dispositivi di protezione individuale. La donna, apparentemente senza le dovute certificazioni mediche, sosteneva di non indossare la maschera a causa di una malattia.

