Esplosioni nel porto della città di Beirut: almeno 10 vittime, centinaia i feriti. Il governo: «È come Hiroshima»

Al momento non sono ancora state chiarite le dinamiche dietro alle esplosioni, ma ci sono le prime ipotesi

Due forti esplosioni sono state registrate nel centro di Beirut, in Libano, con una colonna di fumo che si è alzata sopra la città. Secondo quanto riporta l’Ansa, fonti della sicurezza hanno riferito che sono rimaste ferite decine di persone. I media libanesi parlano di almeno 10 morti. Stando ad alcuni video pubblicati su Twitter – uno su tutti del giornalista Ragıp Soylu – i morti potrebbero essere di più.

Al Mayadeen, una televisione locale libanese, ha riferito che nelle esplosioni a Beirut sono rimaste ferite «centinaia» di persone. Hamad Hasan, ministro della Sanità libanese, ha parlato di «un numero molto alto di feriti» (Bbc). Il ministro ha anche ribadito che i danni provocati dalle esplosioni sono ingenti.

Le cause non sono chiarite, ma da quelle che sono le prime informazioni che circolano sembrerebbero essere diverse le ipotesi. La prima esplosione potrebbe essere collegata o a un’esplosione di una fabbrica di fuochi d’artificio, o a un incendio doloso o a all’attacco mirato al centro di missili di Hezbollah, che controlla il porto di Beirut. Stando a Al Jazeera, il direttore generale della pubblica sicurezza del Libano ha dichiarato che quanto accaduto non ha a che fare con una fabbrica di fuochi d’artificio, ma con l’esplosione di materiale altamente infiammabile accumulato da anni di confische.

Per quanto riguarda la seconda, si sa che probabilmente è accaduta nei pressi della residenza del premier Saad Hariri. Difficile da non notare, a questo proposito, che domani 5 agosto si terrà il verdetto sull’omicidio dell’ex primo ministro e -padre dell’attuale – Rafik Hariri, avvenuto nel 2005. Secondo l’emittente Lbci citata da Agenzia Nova, Hariri «sta bene», ma per LBCI la moglie e la figlia sarebbero leggermente ferite.

IN AGGIORNAMENTO

Video Alia Malek/Twitter

