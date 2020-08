Montecitorio, flash mob dei lavoratori e delle lavoratrici del facchinaggio e della pulizia degli alberghi – Il video

In piazza a Montecitorio a Roma, chiedono al governo il mancato pagamento del Fondo di Integrazione Salariale che lamentano di non avere «mai ricevuto» e previsto a causa della profonda crisi causata dal Coronavirus. Sono i lavoratori e le lavoratrici del facchinaggio e della pulizia degli alberghi: oggi il loro flash mob davanti alla Camera per chiedere l’intervento dello Stato «Per le attività alberghiere, i pubblici esercizi, le mense. Perché riprendano le attività e non falliscano» al grido di «non solo il Covid uccide il lavoro». La manifestazione è stata organizzata dall’Unione confederale lavoratori associati in sindacato (Uclas).

In copertina ANSA/ANGELO CARCONI | Un momento della manifestazione di protesta dei lavoratori a Piazza Montecitorio, Roma, 4 Agosto 2020.

Video Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

