La ministra Azzolina: «Ho la conferma. Assumeremo quasi 85mila insegnanti precari»

A dare il via libera per il provvedimento anche il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri

Alla trasmissione In Onda la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina ha svelato il numero di insegnati precari che verranno assunti in vista del prossimo anno scolastico: «Assumeremo 84 mila e 808 insegnanti precari a tempo indeterminato. Un grandissimo segnale di attenzione di questo governo».

Secondo Azzolina però le assunzioni nella scuola non si fermeranno qui: «Ci saranno poi 11 mila Ata. Una bella notizia per la scuola». Il progetto, come spiega la ministra, sarebbe stato confermato anche dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri: «Ho avuto conferma di questa bella notizia circa un’ora fa. Il ministro Gualtieri ha dato il suo ok».

Solo nella giornata di ieri la ministra aveva firmato un’ordinanza che assegnava i fondi necessari a d assumere 50mila fra docenti e personale Ata. A questo punto, tenendo in cosiderazione le sue ultime dichiarazioni, il numero dei nuovi ingressi nella scuola è lievitato a 95mila. Quasi il doppio di quanto pronosticato ieri.

