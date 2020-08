Me ne vado, anzi no. Il mistero delle dimissioni di Giulia Grillo dal M5s

Rettifica dopo l’intervista pubblicata sul sito de “La Stampa” dove si annunciava l’addio ai pentastellati: «Tranquilli, sono del Movimento e non me ne vado», ha detto su Facebook l’ex ministra

Giulia Grillo lascia il Movimento 5 Stelle. Anzi no. La notizia dell’abbandono ai pentastellati, da parte dell’ex ministra della Salute, è circolata in giornata insieme ad una sua intervista rilasciata al quotidiano La Stampa. Secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, Grillo avrebbe dichiarato: «La mia esperienza con il Movimento 5 stelle è al capolinea. La verità è che sono molto stanca. Ripeto le stesse cose da mesi, ma vedo sempre delle resistenze al nostro interno che non permettono al Movimento di evolversi». Insomma destinazione Gruppo misto e parole che sembravano abbastanza chiare e inequivocabili, senonché nel pomeriggio è arrivata una clamorosa smentita su Facebook.

«In queste ore c’è stato un misunderstanding incredibile, per cui io sarei passata al Misto, ovviamente non è così – ha esordito l’ex ministra -. Ho avuto una chiacchierata con il giornalista e lui mi dice: “Farai il futuro capogruppo?”, e io dico “anche no ma piuttosto me ne vado”. Chiaramente è stata una battuta. Una battuta anche provocatoria, una di quelle che si fanno in momenti di difficoltà ed esasperazione perché si, questo è vero, ci sono delle cose che non vanno bene nel Movimento 5 Stelle, ma io questo l’ho sempre detto», ha osservato Grillo.

«Tranquillizzo tutti – ha proseguito – non sono passata al Misto e spero di non dovermene mai andare dal Movimento perché per me sarebbe molto doloroso. Quello che ho sempre detto lo ribadisco: rifondare la linea politica, riorganizzare il Movimento, niente cose calate dall’altro e evitare di perdere ancora tempo in chiacchiericci e interviste», ha sottolineato, concludendo con un chiaro: «Tranquilli, sono del Movimento e non me ne vado». Mistero dunque.

Leggi anche: