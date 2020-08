Incendio a Roma Nord, una colonna di fumo si alza su Via del Foro Italico – Il video

In fiamme un auto-demolitore. A dare l’allarme sono stati i carabinieri. Non ci sono notizie di feriti

Un incendio di vaste dimensioni è divampato nel pomeriggio dell’8 agosto a Roma, lungo Via del Foro Italico, nella zona di Tor di Quinto. Una enorme colonna di fumo nero si è levata ai margini della città creando allarme in particolare tra gli automobilisti che si trovavano in quella zona e nelle vicinanze.

A dare l’allarme sono stati i carabinieri: una pattuglia stava transitando in zona quando si è levata la densa colonna di fumo. Da subito l’incendio è parso di grandi dimensioni, visibile anche a chilometri di distanza dal centro della città. Al momento non ci sono feriti.

Stando alle prime informazioni, l’incendio è divampato tra le sterpaglie, per poi allargarsi a un auto-demolitore nelle vicinanze. Diversi testimoni hanno affermato che l’aria era irrespirabile e nell’area adiacente sono tutti «con le finestre chiuse».

