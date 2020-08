Biden e Harris nella loro prima apparizione insieme: «Combattente collaudata per la middle class»

Il candidato alle presidenziali Usa 2020, Joe Biden, ha fatto la sua prima apparizione in pubblico in compagnia della sua vice, appena designata, Kamala Harris. Sono arrivati insieme, con la mascherina d’ordinanza. La conferenza stampa si è svolta nella palestra di una scuola del Delaware mentre in Italia era la sera del 12 agosto.

«Kamala Harris è una donna intelligente, tosta, esperta, una combattente collaudata per la middle class, pronta a fare questo lavoro dal primo giorno per ricostruire questo Paese», ha detto il candidato dem alla presidenza. Dopo aver tessuto le lodi di Harris in uno slancio di ottimismo ha affermato che «senza dubbi sarà la prossima vicepresidente d’America, in questo momento grave per la nazione».

L’arrivo di Biden ed Harris in conferenza stampa

Biden ha spiegato che la sua candidatura nasce «per restituire l’anima della nazione e sono felice di avere al mio fianco la senatrice Kamala Harris perché condivide con la stessa intensità la posta in gioco». L’ex vicepresidente ha poi sottolineato che Harris è figlia di immigrati e incarna il sogno americano, e ne ha ricordato la carriera come procuratrice e come senatrice.

Kamala Harris durante la diretta della conferenza stampa

La risposta di Harris

«Grazie Joe, sono pronta per questo lavoro, sono onorata e orgogliosa di essere al tuo fianco». Con queste prime parole Kamala Harris ha fatto il suo debutto insieme a Joe Biden come candidata dem alla vicepresidenza. La senatrice ha poi attaccato Donald Trump, omaggiato la moglie di Biden «che sarà una splendida first lady» e il figlio (deceduto) Beau, suo amico ed ex collega come attorney general (procuratore generale).

