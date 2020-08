Golpe in corso in Mali: arrestati il presidente e il premier

Un tentativo di colpo di Stato è in corso in Mali, dove il presidente Keita e il premier sono stati arrestati. Ad annunciarlo è uno dei capi militari coinvolti nell’ammutinamento in corso da questa mattina. Partito dalla base chiave di Kati, vicino alla capitale Bamako, il golpe dei vertici militari arriva dopo una crisi politica durata settimane che ha visto manifestanti dell’opposizione scendere in piazza per chiedere le dimissioni del presidente.

«Il presidente Ibrahim Boubacar Keita e il premier Boubou Cisse sono sotto il nostro controllo», ha detto uno dei leader dei militari. Un altro funzionario dell’esercito ha detto che Keita e Cisse si trovano su un veicolo blindato diretto a Kati. Anche la tv pubblica sarebbe in mano all’esercito.

Il premier è accusato di aver fatto collassare l’economia e aver gestito malamente la pandemia di Coronavirus. Pronta la reazione della Francia – che nel Paese ha forti interessi economici e politici – che ha «fortemente condannato» l’ammutinamento in corso in Mali. Il presidente francese ha discusso con il presidente nigeriano Mahamadu Issufu, l’ivoriano Alassane Ouattara e il senegalese Macky Sall esprimendo «il suo pieno sostegno agli sforzi di mediazione dell’Ecowas» (Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale). L’Eliseo ha fatto sapere che il capo di Stato francese «segue da vicino la situazione e condanna il tentato ammutinamento in corso».

In copertina EPA/LUDOVIC MARIN | Il presidente del Mali Ibrahim Boubacar Keita

