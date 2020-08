Messa di Ferragosto nel casertano, il parroco ai fedeli: «Togliete le mascherine. Non c’è più bisogno»

Mentre torna a impennarsi la curva dei contagi da Coronavirus in Italia, durante la messa di Ferragosto nella parrocchia della Santissima Trinità Oblati di San Giuseppe a Parete, nel Casertano, un prete ha invitato i fedeli a togliere le mascherine. «Non c’è più bisogno», ha affermato durante l’omelia. La celebrazione era stata trasmessa in diretta su Facebook, ma a causa dei molti commenti negativi il video è stato poi cancellato.

Il parroco ha anche invitato i fedeli a socializzare tra loro, «alla faccia della pandemia». «Dopo l’adorazione ci fermeremo per un momento di fraternità. Sapete perché? C’è troppo isolamento in giro. Bisogna socializzare, sorriderci, conoscerci, alla faccia della pandemia». Parole che hanno creato indignazione in un momento in cui è tornato in vigore l’obbligo di mascherine nei luoghi all’aperto in cui ci sia il rischio di assembramenti. Quella pandemia che, per il parroco, «ci ha costretti a non abbracciarci, a stare lontani ed avere rapporti virtuali. Invece questa sera possiamo stare insieme».

