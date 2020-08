Alexei Navalny ricoverato in terapia intensiva, la portavoce dell’oppositore di Putin: «È stato avvelenato»

Sarebbe stato avvelenato il leader dell’opposizione in Russia Alexei Navalny, che si trova ricoverato in terapia intensiva e sarebbe incosciente, secondo la sua portavoce Kira Yarmysh. L’attivista oppositore di Vladimir Putin stava rientrando a Mosca dalla Siberia, quando il suo aereo ha dovuto fare un atterraggio di emergenza dopo che si è sentito male. Su Twitter Yarmysh dice chiaramente: «Alexei ha un avvelenamento tossico». Il malore sarebbe cominciato dopo che Navalny ha bevuto un po’ di tè a bordo dell’aereo.

«Pensiamo che Alexei sia stato avvelenato con qualcosa mescolato nel suo tè – afferma Yarmysh -. Quella era l’unica cosa che ha bevuto la mattina. I medici dicono che il veleno è stato rapidamente assorbito mediante il liquido caldo». Navalny è nell’unità di terapia intensiva per pazienti tossicologici nell’Ospedale di emergenza n.1 di Omsk, ha confermato l’agenzia di stampa statale Tass.

Il 44enne, noto per le sue campagne anti-corruzione contro alti funzionari e per le critiche esplicite al presidente Vladimir Putin, ha subito attacchi fisici in passato. Nel 2017 venne ustionato agli occhi quando fuori dal suo ufficio aggressori gli lanciarono sul viso una tintura verde usata come disinfettante. A dicembre era stato nuovamente arrestato e poi rilasciato dopo che la polizia aveva saccheggiato i suoi uffici a Mosca

