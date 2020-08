Il video che prende in giro i negazionisti del Coronavirus

Spopola sui social l’ennesima parodia del video “Non ce n’è Coviddi”, il tormentone iniziato dopo che la signora Angela, dalle spiagge di Mondello, a Palermo, ha rilasciato un’intervista in cui non si mostrava per niente preoccupata dalla pandemia. In quest’ultimo caso, però, c’è un’ironia amara nell’ultimo dei video virali su TikTok.

Tre sanitari, bardati di dispositivi di protezione individuali per evitare il contagio del Coronavirus, ripetono la frase della signora Angela, sostenendo di fatto il contrario: il “Coviddi” c’è e la loro vita, come quella di chi sta fronteggiando l’emergenza nella cosiddetta “prima linea”, è stata stravolta.

Il video è stato condiviso da Raffaele Allò. Una dei tre protagonisti, in chiusura, ripete con sarcasmo verso gli spettatori: «Potete uscire, potete uscire, che poi vi veniamo a prendere noi».

